Milano, quasi mezzo chilo di droga da spacciare: la Polizia di Stato arresta due persone

Ieri a Milano la Polizia di Stato ha arrestato due persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in corso Lodi e in via Tirso.

Ieri pomeriggio, nel corso dei servizi volti al contrasto dello spaccio di droga predisposti presso lo scalo ferroviario “Porta Romana” in corso Lodi, gli agenti del Commissariato Mecenate si sono collocati, suddividendosi in gruppi, nei numerosi punti di accesso alla zona, facilmente raggiungibile dalle linee autobus e metropolitane, in modo da bloccare eventuali spacciatori prima dell’ingresso allo scalo ferroviario. Verso le ore 19, i poliziotti hanno riconosciuto un uomo, assiduo frequentatore della zona, che si stava recando, a passo spedito e con fare circospetto, verso lo scalo ferroviario ove erano presenti alcuni tossicodipendenti che lasciavano intendere di essere in attesa della sostanza da acquistare.

Bloccato per un controllo alla sommità della scalinata che conduce allo scalo ferroviario, all’atto di girarsi verso i poliziotti, l’uomo ha lanciato un sacchetto in cellophane trasparente che è caduto sulla tettoia delle banchine ferroviarie. Subito perquisito, M.A., cittadino egiziano di 32 anni, aveva nella tasca dei jeans 9 dosi di eroina che, sommate al pezzo unico della stessa sostanza trovata nel sacchetto recuperato dai poliziotti, avevano un peso complessivo di 54 grammi. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed è stato indagato perché inottemperante all’ordine uscire dallo Stato, emesso dal Questore di Milano lo scorso dicembre 2019.

Contestualmente, i poliziotti del Commissariato Scalo Romana erano impegnati nelle indagini relative allo spaccio di droga in zona. L’attività investigativa, infatti, aveva portato gli agenti in uno stabile della via privata Tirso ove c’era il forte sospetto di una base di vendita di marijuana.

Durante l’appostamento, verso le ore 18.30, i poliziotti hanno notato un giovane che, dopo essersi guardato attorno per verificare che non vi fossero persone presenti, era entrato nel cortile di uno stabile ed era stato raggiunto da un altro ragazzo lì residente. Dopo essersi scambiate alcune parole, il ragazzo che era sceso dal proprio appartamento se n’è andato verso il box dal quale è tornato con un sacchetto che, consegnato all’amico, è stato da questo messo nella borsa a tracolla che aveva con sé. Una volta uscito dallo stabile, l’acquirente è stato fermato e controllato dai poliziotti: si tratta di un cittadino milanese di 20 anni che, consumatore abituale, aveva appena acquistato per uso personale 38 grammi di marijuana per cui è stato indagato. Gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno, pertanto, provveduto al controllo dello spacciatore mediante perquisizione domiciliare e del box: sono stati rinvenuti e sequestrati altri 375 grammi di marijuana e 925 euro in contanti. Il ragazzo, un cittadino italiano di 21 anni incensurato, è stato, quindi, arrestato