Carabinieri Agrigento. In tasca eroina, nonostante l’isolamento. Arrestato (Video)

Sorpreso con eroina in tasca in pieno centro. In manette un agrigentino 35enne. I Carabinieri di Agrigento, nel corso di uno dei numerosi servizi di pattuglia in centro città, hanno focalizzato la propria attenzione su un uomo tra i vicoli. In tutto il territorio della provincia e nel capoluogo in particolare, sono ormai costanti e intensi i controlli dei Carabinieri in questo periodo di isolamento.

Ad attirare l’attenzione dei militari, però, non sono solo i trasgressori delle norme che impongono di uscire solo per motivi di reale necessità, ma anche gli strani movimenti che in questo caso una pattuglia dell’Arma ha notato nei pressi della nota Piazza Ravanusella. Il quartiere già in passato è stato teatro delle importanti operazioni dei carabinieri “Piazza Pulita” e “Piazza Pulita 2”, che hanno inferto duri colpi alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore del capoluogo agrigentino.

Anche in questa circostanza i militari, dopo aver controllato con fare certosino le strette vie, hanno rastrellato il centro storico: in una strada poco distante dalla piazza, i Carabinieri hanno infatti identificato e perquisito un agrigentino di 35 anni. Dalla immediata perquisizione, è saltata fuori eroina ben confezionata e nascosta nelle tasche dei pantaloni. Invano il goffo tentativo di disfarsene appena si è accorto del controllo. Al termine della perquisizione, i militari hanno perquisito anche l’abitazione del sospettato, trovando altro piccolo quantitativo sempre di eroina. L’uomo è stato così arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e aspetta, agli arresti domiciliari, l’esito dell’udienza di convalida.