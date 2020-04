I Carabinieri di Saint Vincent Chatillon intervengono per persona in forte stato di agitazione

Nella tarda serata del 2 aprile, i militari della Compagnia di Saint Vincent-Chatillon sono intervenuti presso una famiglia domiciliata in media valle dove un ventenne, in stato di alterazione psicofisica dovuto probabilmente ad abuso di farmaci o alcool, aveva avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei genitori e si era chiuso in casa minacciando atti di autolesionismo e violenza verso le persone che si approcciavano a lui, giungendo anche a lanciare oggetti dal balcone.

I militari, in attesa dell’arrivo di personale medico, si adoperavano per convincere il soggetto a desistere da tali intenzioni. Dopo circa due ore di colloquio, convincevano il giovane ad uscire dall’abitazione e sottoporsi alle cure mediche. Il ragazzo, recentemente sanzionato amministrativamente anche per essere stato trovato in altro comune rispetto a quello di domicilio, in violazione del DPCM del 8 marzo 2020 (DL n. 19 del 25 marzo 2020), ha avuto un comportamento a tratti aggressivo e minaccioso anche nei confronti de Carabinieri e operatori sanitari e sarà denunciato per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale anche se la vicenda si è conclusa senza alcun ferito.