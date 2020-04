In auto con la droga in tasca: due i denunciati

Palagonia (CT).I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno denunciato per falsa attestazione su autocertificazione due giovani del posto, di 20 e 19 anni ed uno, in particolare, anche per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due giovani, controllati dai carabinieri mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in sosta in via Gabriele D’Annunzio, hanno dichiarato falsamente ai militari di trovarsi in quel luogo per approvvigionarsi di sigarette ma poi, sottoposti ad una perquisizione, è emerso che il 20enne era in possesso di 5 dosi di marijuana.