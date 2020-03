Milano, il contrasto alla diffusione del Covid-19 e il controllo del territorio della Polizia: sostegno ai malati, sanzioni, indagati e 3 arresti per droga

Ai contestuali controlli della Polizia di Stato, finalizzati a verificare il rispetto dei divieti imposti per il contrasto alla diffusione del COVID-19 nelle aree pubbliche, prosegue a Milano l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei commissariati della Questura.

Ieri pomeriggio, verso le ore 15.30, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano sono intervenuti presso la Clinica Sant’Ambrogio dove un uomo egiziano di 44 anni, dopo aver appreso la notizia di essere affetto da Coronavirus, per l’agitazione ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti del personale sanitario minacciando di voler abbandonare l’ospedale. E’ stato fondamentale l’intervento degli agenti della Polizia di Stato che, assistiti da personale infermieristico che ha dotato loro il materiale idoneo per poter entrare nell’area altamente infettiva e parlare con l’uomo, dopo una lunga opera di persuasione, hanno tranquillizzato e rassicurato il paziente che avrebbe avuto le cure necessarie e che si sarebbero occupati loro del recupero dei suoi oggetti personali.

Poco prima, verso le 14.30, gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno effettuato un controllo presso i giardinetti di Largo Brasilia dove si trovava una giovane donna che gli stessi hanno avvicinato per verificarne il motivo della presenza in strada. La ragazza, poco collaborativa, non ha fornito ai poliziotti alcuna spiegazione utile che ne giustificasse la presenza e ha cominciato ad urlare nei loro confronti frasi quali “VAFFANCULO”, “SIETE DEI PEZZI DI MERDA” “DOVETE MORIRE MALE”.

Dopo aver ricevuto, con svariati tentativi di convincimento, la carta di identità per identificarla e averle fatto compilare l’autocertificazione prevista, i poliziotti hanno chiesto di mostrare il contenuto dello zainetto che aveva al seguito, in quanto insospettiti da un forte odore, molto presumibilmente di marijuana, e, a tale richiesta, la giovane si era nuovamente agitata opponendo un categorico rifiuto. Accompagnata in Commissariato, all’interno del suo zainetto i poliziotti hanno rinvenuto un involucro con 26 grammi di marijuana, un coltello a serramanico con lama a scomparsa e un trita erba debitamente sequestrati. La ragazza, una giovane milanese da poco maggiorenne, è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio e indagata per l’articolo 650 cp.

Alle ore 17.30, all’interno del Parco Nord nei pressi del Monumento ai Caduti della Shoà, i poliziotti della Squadra a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno notato 5 ragazzi che, noncuranti delle disposizioni per l’emergenza sanitaria in atto, non mantenevano la distanza minima di un metro e, anzi, chiacchieravano scambiandosi saluti e toccandosi le mani. Richiesto l’ausilio delle volanti, i poliziotti della Squadra a Cavallo, per motivi di opportunità e sicurezza, hanno chiesto ai ragazzi di spostarsi presso il Teatrino sulla montagnetta antistante e li hanno controllati. Sono stati indagati, pertanto, per l’inosservanza del decreto anti contagio 3 diciannovenni, di cui una ragazza, un 20enne e un ragazzo di 22 anni che ha consegnato spontaneamente 2 grammi e mezzo di marijuana per la quale è stato sanzionato amministrativamente.

Pochi minuti prima delle ore 18, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Città di Fiume angolo Bastioni di Porta Venezia, gli agenti delle volanti della Questura hanno notato un uomo che, alla loro vista, era fuggito abbandonando uno zainetto contenente 400 gr. di marijuana suddivisa in nr. 30 involucri. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno identificato e bloccato l’uomo, un 25enne del Gambia, trovato in possesso di 90,00 euro e lo hanno arrestato per detenzione di ai fini di spaccio.

Subito dopo, alle ore 18.10, due pattuglie della Sezione Polmetro della Questura di Milano, presso il mezzanino MM1 Loreto, hanno controllato un 27enne libico trovato in possesso di 35 gr. di hashish (suddivisi in 5 dosi) e bilancino di precisione, motivo per cui lo hanno arrestato.

Alla stessa ora, ieri alle 18.10 in viale Jenner, i poliziotti della volante del Commissariato Sempione, hanno notato un uomo a piedi che, alla vista degli stessi, aveva accelerato il passo come a cercare di eludere un controllo. L’uomo, un cittadino marocchino di 41 anni, visto che gli agenti avevano invertito il senso di marcia per avvicinarsi, ha afferrato un involucro dalla tasca destra del giubbino per lanciarlo in un’aiuola cercando, poi, di scappare. Fermato e recuperato l’involucro, i poliziotti del Commissariato Sempione hanno rinvenuto 4 pezzi di hashish dal peso totale di 18 grammi e, all’interno della giacca, 330 euro motivo per cui lo hanno indagato.