Milano: la Polizia di Stato arresta un giovane per furto aggravato ed uno per spaccio di stupefacenti

Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 19 anni per furto in concorso con un cittadino siriano risultato minorenne e deferito in stato di libertà.

Gli Agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di Milano, mentre transitavano con l’auto in Viale Abruzzi a Milano, hanno notato due giovani stranieri che stazionavano in prossimità di un’auto in procinto di parcheggiare. Gli operatori hanno notato che dall’ auto scendeva una donna, subito avvicinata dal minorenne che le chiedeva un qualcosa. Nel contempo, il suo complice, con mossa abile, apriva una portiera del veicolo rubando una borsa. Successivamente i due giovani si allontanavano in due diverse direzione venendo però raggiunti e bloccati. La borsa, integra del contenuto, veniva restituita alla proprietaria ancora ignara di quanto accaduto.

I due giovani, a seguito di controlli, dichiaravano di essere minorenni ma, per uno di loro, già arrestato in passato per reato analogo, è emerso trattarsi di avere circa 19 anni. Il maggiorenne è stato quindi tratto in arresto mentre il minorenne, deferito in stato di libertà, è stato affidato al Centro Servizi per Minori stranieri non accompagnati del Comune di Milano.

Sempre ieri gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione di Milano Centrale, hanno arrestato un cittadino senegalese di 25 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti nella Galleria delle carrozze adiacente la stazione di Milano Centrale, hanno notato la cessione di sostanza stupefacente in cambio di una somma di denaro tra due uomini. Uno dei due, il venditore, alla vista dei poliziotti è scappato venendo però raggiunto e bloccato. E’ stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana, suddivisa in varie dosi e della somma di 150 Euro.