Controlli antidroga nelle scuole. 17enne denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Giovanni in Fiore (CS):Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza, con il supporto fondamentale di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno effettuato una serie di controlli in un istituto superiore di San Giovanni in Fiore (CS)

Lo specifico servizio, denominato “Scuole Sicure”, ha l’obiettivo primario di disincentivare il consumo e lo spaccio di droga negli istituti scolastici, allo scopo di arginare l’odiosa piaga della diffusione delle sostanze stupefacenti fra i ragazzi. Nel corso del controllo in un’aula dell’istituto, su segnalazione di Black, il pastore tedesco nero impiegato dai Carabinieri nei controlli, venivano rinvenute 56 dosi di hashish, per un peso complessivo di 33 grammi, e la somma in denaro di 150 euro.

Successivamente il minorenne responsabile veniva individuato grazie alla segnalazione dell’unità cinofila, che percepiva addosso al 17enne, incensurato, l’odore della sostanza stupefacente. I controlli a carico del ragazzo proseguivano poi con una perquisizione presso la sua abitazione ove venivano rinvenute 16 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 22 grammi e ulteriori 5 dosi di hashish per un peso complessivo di 4 grammi. Al termine degli accertamenti il 17enne veniva denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Catanzaro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, che a continuerà anche in altre scuole della provincia, aveva, di comune intento fra i dirigenti interessati e i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, un’ulteriore ma non meno importante finalità socio-educativo nei confronti dei tanti ragazzi sempre più esposti alle facili e pericolose “lusinghe” delle droghe.

L’attività preventiva ed educativa dell’Arma nelle scuole, anche per quest’anno scolastico, proseguirà con l’effettuazione di numerosi incontri vertenti sui tanti aspetti afferenti la legalità nelle sue molteplici sfaccettature, dalle devianze giovanili connesse all’assunzione di alcool, al consumo di droga, al bullismo ed al cyberbullismo.