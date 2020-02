Sant’anastasia: Clan Perillo-Panico, Carabinieri arrestano due persone

Nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio, in Sant’Anastasia (NA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna (NA)

hanno dato esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere e in regime di arresti domiciliari emessa – su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – dall’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli nei confronti delle sottonotate persone, ritenute responsabili – in concorso tra loro – del reato di estorsione(art. 629 c.p.), aggravato dal c.d. “metodo mafioso”(art. 416bis 1 c.p.):

1. PERILLOCiro, nato a Napoli il 30.03.1977, alias “o’ cantiniere”;

2. REAGiovanniAngelo, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14.05.1976.

Il provvedimento cautelare in questione giunge all’esito di articolata indagine – coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli e condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna – che ha permesso di:

– confermareil ruolo di elemento apicale in seno al clan“PERILLO-PANICO” (operante nel comune di Sant’Anastasia) di PERILLO Ciro, quest’ultimo figlio di PERILLO Gerardo, vertice del citato sodalizio criminale;

– documentare il ruolo degli indagati – in relazione ad un episodio estorsivo consumato nel dicembre 2018 in danno di un imprenditore edile di Somma Vesuviana (in quel periodo impegnato nell’esecuzione di alcuni lavori nel territorio di Sant’Anastasia) – rispettivamente, il primo, quale mandante ed esecutore materialeed, il secondo, di materiale riscossore;

– appurare che la condotta sia stata posta in essere dietro il pretesto di sostentare i detenuti;

– ricostruire che la somma di danaro estorta ammontava a circa 2000 euro, richiesti in contanti;

Il provvedimento eseguito ha collocato il PERILLO in regime di custodia cautelare in carcerepresso la Casa Circondariale di Napoli – Secondigliano e il REA agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.