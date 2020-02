Milano, la Polizia di Stato arresta 4 spacciatori in zona Sempione

Nel fine settimana, a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito quattro arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti in diverse zone di competenza del Commissariato “Sempione” della Questura di Milano, dove era stata segnalata la presenza di persone dedite allo spaccio di stupefacenti.

Venerdì pomeriggio, verso le 18, due agenti del Commissariato “Sempione”, liberi dal servizio, mentre passeggiavano nel Parco “Giulio Cesare”, hanno notato presso una panchina un ragazzino che discuteva con un ragazzo più grande e successivamente i due si scambiavano qualcosa. Gli agenti li hanno raggiunti e li hanno identificati. Il ragazzo più giovane, minorenne, ha consegnato spontaneamente un involucro di hashish del peso di 1 grammo che ha dichiarato aver acquistato al prezzo di 5 euro dal ragazzo più grande, un ventenne. Gli agenti hanno poi trovato addosso a quest’ultimo un secondo involucro dello stesso peso e lo hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio. Il minore, dopo aver avvisato la madre, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Circa mezz’ora dopo in via Londonio, agenti in abiti civili della Squadra Investigativa dello stesso Commissariato “Sempione”, hanno arrestato un 29enne italiano che, controllato mentre era fermo al semaforo a bordo di uno scooter di grande cilindrata, ha spontaneamente consegnato agli agenti 18 grammi di marijuana. Dopo la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un barattolo di vetro, altri grammi di marijuana e 3,90 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello serramanico e materiali utilizzati per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’attività antispaccio del Commissariato è proseguita sabato 1 febbraio, quando alle ore 11.30 via Vincenzo Monti, è stato arrestato un cittadino libico 73enne che, all’interno del suo appartamento, forniva marijuana e hashish a dei giovani ragazzi pusher, operanti nella zona, che, nel giro di pochi minuti, salivano nel suo appartamento per poi allontanarsi frettolosamente. I poliziotti sono entrati nell’appartamento approfittando della consegna della posta. Il 73enne, non appena gli agenti in borghese si sono qualificati, ha indicato loro un barattolo in vetro contenente marijuana, senza precisare la quantità e il motivo della detenzione, ma dopo una perquisizione nell’abitazione sono stati trovati all’interno della dispensa della cucina altri 7 barattoli di marijuana, una bustina in plastica contenente hashish e materiali utili al taglio ed al confezionamento di sostanze stupefacenti.

Infine, nel primo pomeriggio di sabato, durante l’attività di controllo all’interno dell’area verde denominata “Parco Stelvio” effettuata dalla Volante del Commissariato, gli agenti hanno notato due uomini seduti su di una panchina, uno dei quali alla vista della volante si è allontanato. I poliziotti lo hanno immediatamente bloccato ed identificato, un uomo marocchino 35enne che durante il controllo ha cercato di sbarazzarsi di un involucro di hashish del peso di 1.5 grammi lasciandolo cadere a terra, m – a altri 8 involucri del peso di 6,5 grammi e la somma di 75 euro sono stati trovati occultati nel suo zaino.