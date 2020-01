Milano, Colonne di San Lorenzo e Corso Como: 9 cittadini arrestati dalla Polizia di Stato per spaccio e furto e un indagato

Vengono svolti costantemente servizi di polizia giudiziaria in zona di Corso Como per prevenire reati predatori, ai danni degli avventori dei locali. Proprio in questo contesto non mancano gli arresti per spaccio di droga.

Sabato scorso all’alba i poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestano un cittadino gambiano 41 enne e un 28 enne per spaccio di sostanza stupefacente. Il primo era in corso Como quando è stato visto avvicinare due ragazzini per vendergli la droga. Accortosi della presenza della polizia si è dato alla fuga ma è stato subito bloccato. È stato trovato in possesso di 260 euro; durante la fuga aveva gettato 3,30 gr di marijuana in una fioriera. Il secondo, anche egli in Corso Como, si è dato immediatamente alla fuga alla vista della Polizia, facendo cadere 20 gr di marijuana durante la corsa. Fermato è stato trovato in possesso di 250 euro.

Questa notte, nell’ambito dello stesso servizio, gli agenti della Squadra Mobile, verso le ore 2:15 circa, hanno notato due cittadini egiziani del 99 e del 96 avvicinarsi a due ragazze straniere di fronte la discoteca Tocqueville 13. Avvicinatosi alle stesse hanno sfilato il cellulare dalla tracolla della vittima. I poliziotti vista la scena sono subito intervenuti e hanno recuperato il telefono restituendolo alla ragazza 22enne. A seguito di perquisizione personale, il 21 enne è stato anche trovato in possesso di un 1 taglierino che teneva nella tasca destra del giubbino. È stato quindi indagato in stato di libertà per porto di oggetto atto ad offendere. Entrambi, irregolari sul territorio, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Hanno precedenti per reati contro il patrimonio, nella fattispecie rapina e furto nonché per reati inerenti gli stupefacenti. Il 21 enne risulta essere stato appena scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Milano.

Non mancano servizi mirati anche alle colonne di San Lorenzo. Giovedì sera gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un 27enne, cittadino marocchino, chinarsi vicino un’auto parcheggiata in via Celestino IV e prendere qualcosa nascosto sotto uno pneumatico. L’uomo, percorrendo corso di Porta ticinese, giunto in via Gian Giacomo Mora, ha incontrato un ragazzo italiano che l’attendeva e gli ha consegnato quanto raccolto poco prima in cambio di 50€. Gli agenti hanno trovato l’acquirente in possesso di 0,7 grammi di cocaina e immediatamente hanno fermato lo spacciatore, trovato in possesso della banconota frutto dello scambio e altri 160€ in contanti motivo per cui l’hanno arrestato per spaccio.

Sempre giovedì in prossimità delle colonne di San Lorenzo, i poliziotti hanno notato un egiziano di 19 anni che avvicinava i passanti pronunciando frasi, senza che qualcuno rispondesse. Poco dopo, un giovane ragazzo dell’est si è fermato e, dopo un breve dialogo, gli ha consegnato 20 euro in cambio di un pezzo di hashish del peso di 1 grammo. I poliziotti hanno arrestato per spaccio il 19enne; l’acquirente, un rumeno di 29 anni, sanzionato amministrativamente.

Ieri sera invece, personale del Commissariato Centro sempre alle colonne di San Lorenzo hanno notato un uomo, cittadino egiziano, 19 enne, che ha avvicinato una coppia, e dopo aver parlato con loro per qualche attimo in particolare con il ragazzo, 29enne italiano, lo ha invitato a seguirlo all’interno del parco di Piazza Vetra, mentre la ragazza restava in attesa nel Piazzale delle Colonne di San Lorenzo. Giunti in Piazza Vetra il magrebino si è avvicinato a due suoi connazionali, che erano seduti su una panchina. Tutti e tre si sono cosi avvicinati al ragazzo e il 19 enne gli ha ceduto qualcosa in cambio di denaro. Terminato lo scambio è stato subito arrestato per spaccio di droga. L’acquirente aveva appena acquistato dell’hashish del peso di 0.6 gr circa. A seguito della perquisizione personale a carico del cittadino egiziano di 19 anni sono stati trovati 95,00 euro e nella manica sinistra del giubbotto è stato rinvenuto un involucro di hashish di gr.1.85.; l’amico connazionale, non ancora 18 enne, è stato invece trovato in possesso della somma in contante di euro 30. Quest’ultimo è stato indagato in stato di libertà presso la il Tribunale per i minorenni per il reato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale avendo cercato di impedire lo svolgimento dell’atto, spintonando gli operanti e pronunciando frasi ingiuriose. Il terzo cittadino che nel corso del controllo ai due suoi connazionali, si trovava con loro, ma estraneo ai fatti per cui si procede, è stato accompagnato in Questura per identificazione, in quanto sprovvisto di documenti.

Sempre ieri presso il piazzale delle colonne di San Lorenzo intorno alle ore 20.45 un cittadino tunisino, 19enne, ha avvicinato una coppia di ragazze alle quali ha proposto dello stupefacente. Una delle due ragazze italiane 27enne ha accettato di acquistare la sostanza, il 19enne così si è avvicinato ad un altro connazionale e coetaneo, che lo attendeva a pochi metri e che gli ha dato la sostanza, 0,5 gr di hashish, poi ceduta alla ragazza, poi sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90. I due sono stati trovati con 105 euro in tutto. Sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente.