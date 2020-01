Milano, lotta allo spaccio e ai reati predatori: la Polizia di Stato arresta 9 persone nelle ultime 48 ore

Sono 9 gli arresti eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2020, 5 per furto aggravato e 4 per spaccio.

Nel primo pomeriggio del 15 gennaio i poliziotti della Squadra Mobile, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno notato un 47enne, cittadino peruviano, che si aggirava tra i tavolini di bar e ristoranti di Piazza Oberdan; dopo essersi seduto al tavolino di uno dei bar della piazza, ha dapprima rovistato nella borsa di una ragazza seduta alle proprie spalle, e poi ha afferrato la borsa tentando la fuga. È stata bloccata però dagli agenti che avevano assistito alla scena ed è stato arrestato per furto aggravato.

In via Casoretto, l’attenzione dei poliziotti impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, è stata attirata da un 40enne italiano che procedeva per la sua strada frettolosamente, fermato per un controllo è stato trovato in possesso di 2 dosi di marijuana per un totale di 40 gr. La perquisizione del suo appartamento ha dato esito positivo rinvenendo e sequestrando con una busta in plastica di colore nero, contenente marijuana, del peso di circa 417 gr. e un bilancino elettronico di precisione.

Sempre mercoledì scorso, nei giardini di Via Vittorio Veneto, è stato eseguito l’arresto per spaccio nei confronti di un cittadino 24enne del Mali e una segnalazione al Prefetto per un assuntore 23enne italiano. I due ragazzi, dopo un cenno d’intesa, si sono avvicinati l’uno all’altro scambiandosi qualcosa, risultata poi trattarsi di una dose di marijuana.

Fermato anche lo spacciatore, è stato trovato in possesso della somma di denaro corrisposta dall’assuntore, ed altre banconote di piccolo taglio.

In serata, intorno alle ore 21 in via Bolla, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato un italiano 22enne salire a bordo di un furgone guidato da un altro ragazzo, italiano 26enne. I due hanno percorso pochi metri fino a quando il 22enne è sceso dal mezzo per poi entrare in un condominio limitrofo.

Fermato l’autista del furgone, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di 0,5 grammi. Pertanto gli altri agenti, che parallelamente stavano monitorando il 22enne, lo hanno fermato nel momento in cui, pochi minuti dopo, è nuovamente uscito dal condominio.

La perquisizione personale ha permesso agli agenti di sequestrare 2 dosi di cocaina di 0,7 grammi, e la somma corrispondente allo scambio di droga avuto poco prima col 26enne. Quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura, lo spacciatore arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, considerato che nel suo domicilio è stato inoltre rinvenuto

un involucro contenente cocaina per gr. 4,4, e 13 dosi di hashish, del peso di 60,2 gr circa; banconote in piccolo taglio per un totale di 140 euro e un rotolo dello stesso cellophane con il quale confezionava le dosi, infine un bilancino.

Un arresto per spaccio nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio, a Settimo Milanese. I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un italiano 23enne notato mentre buttava nella spazzatura un borsone, che da i controlli successivi è risultato contenere buste cellophane vuote, ma dal forte odore di marijuana. La seconda squadra di agenti ha iniziato il pedinamento del giovane a bordo della propria auto per poi fermarlo. Il 23enne aveva con sé la somma di quasi 1400 euro contanti. La perquisizione del suo appartamento, e di un box a lui in uso, ha permesso il sequestro del totale di circa 10 kg di Marijuana, 500 gr. di hashish. Nel mobile della cucina inoltre il 23enne conservava denaro contante per circa 5.500 euro insieme a una lista di nomi e cifre appuntate.

Incensurato fino ad allora è stato arrestato per detenzione e spaccio.

Quattro in totale ieri gli arresti per furto aggravato in concorso, eseguiti sempre dai poliziotti della Squadra Mobile.

Il primo in Piazzale Lima, nel tardo pomeriggio, sono stati arrestati 2 cittadini romeni di 26 e 33 anni, che entrati in un negozio di cosmetici, con la complicità di una connazionale minorenne, indagata a piede libero, hanno rubato il portafogli di una donna intenta a fare degli acquisti.

In serata invece, un agente libero dal servizio ha arrestato due cittadini marocchini di 42 e 20 anni che, a bordo della linea ATM 90, avevano sfilato dalla borsa di una ragazza uno smartphone del valore di 1500 euro.

(foto sequestro di settimo milanese)