Osteria Grande (BO) colpo al bancomat sventato dai Carabinieri

Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Imola (BO) hanno sventato un furto al bancomat della filiale “Banca di Imola” situata in via Emilia Ponente a Osteria Grande (BO).

E’ successo alle ore 02:20, quando la Centrale Operativa del 112 della Compagnia Carabinieri di Imola (BO) è stata informata che l’allarme antifurto del dispositivo era stato attivato da ignoti. Appresa la notizia, tre pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Imola (BO): Nucleo Operativo Radiomobile di Imola (BO), Stazioni di Castel San Pietro Terme (BO) e Sesto Imolese (BO), si sono dirette velocemente sul posto. Temendo di finire in manette da parte dei militari che stavano arrivando, i ladri sono fuggiti a piedi per i campi limitrofi, riuscendo a dileguarsi tra la nebbia e il buio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna per gli accertamenti e i rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, in particolare, il ritrovamento di un carro attrezzi e una Lancia K. Entrambi i mezzi era stati recentemente rubati a un’officina meccanica di Castel San Pietro Terme (BO). L’autocarro era stato utilizzato per sradicare il bancomat dal muro, mentre il secondo veicolo sarebbe stato utilizzato per la fuga in automobile, ma l’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha cambiato i piani dei malviventi che hanno preferito abbandonare tutto e fuggire a piedi. I soldi contenuti all’interno del bancomat non sono stati rubati. I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme (BO) hanno avviato le indagini per tentato furto aggravato.