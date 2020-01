Controlli dei Carabinieri nel fine settimana. 1 arresto e 5 denunce

Milazzo (ME): Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno svolto servizi finalizzati al controllo dei luoghi di aggregazione giovanile ed hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato e denunciato in stato di libertà 5 automobilisti sorpresi alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o di alcool.

In particolare nella serata del 11 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno arrestato il 41enne milazzese T.T. ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato. T.T., nel corso di una lite con l’ex fidanzata ed il nuovo compagno della donna, li ha dapprima minacciato di morte e poi ha distrutto il lunotto posteriore del quadriciclo in uso all’uomo. I militari dell’Arma, a seguito di una richiesta di intervento giunta sul numero unico di emergenza “112” hanno bloccato il 41enne mentre si allontanava a bordo di un ciclomotore e lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo e sequestrando una catena in ferro e un cacciavite utilizzati per compiere il danneggiamento. Al termine delle formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Inoltre nel corso dei servizi i Carabinieri hanno proceduto nei confronti di:

un 22enne, un 30enne e un 31enne che sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nello specifico due, trovati in possesso di modica quantità di marjuana, hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento tossicologico, mentre il terzo, a seguito di esame presso l’ospedale “ Fogliani” di Milazzo, è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi.

un 30enne ed un 58enne che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. I due sottoposti ad alcool test con l’etilometro, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiori al limite consentito di 0,8 g/l.

Inoltre 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana detenute per uso personale, sequestrate dai militari.