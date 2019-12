Bologna controlli dei Carabinieri. Arrestate quattro persone. Sequestrate pillole asiatiche per curare la disfunzione erettile

I servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Pierluigi Solazzo, incentrati soprattutto sul monitoraggio dei centri cittadini in concomitanza delle festività natalizie, hanno portato a consistenti risultati operativi, oltre a contribuire a implementare la necessaria cornice di sicurezza che ha consentito ai bolognesi e turisti di trascorrere serenamente questi giorni.

In tale ottica, infatti, oltre al rinforzo degli ordinari servizi di controllo del territorio, proprio in ragione del consistente afflusso di persone in città, favorito dalle belle giornate, è stata dedicata particolare attenzione alla vigilanza delle aree più affollate del centro storico, attraverso l’impiego delle pattuglie a piedi e in abiti civili della Compagnia Carabinieri Bologna Centro e in moto da parte della Squadra Motociclisti del Comando Provinciale Carabinieri Bologna. A fianco all’impiego massiccio dei Carabinieri con funzioni “operative”, sono stati eseguiti anche servizi di rappresentanza, svolti dai Carabinieri con sciabola e mantello che hanno comunque svolto attività di perlustrazione e osservazione lungo la cornice natalizia del centro storico di Bologna.

RISULTATI:

Più di 1.000 persone identificate e oltre 800 veicoli controllati nelle ultime ore. Ci sono stati anche degli arresti per droga . In particolare:

Un 45enne nigeriano e un 31enne rumeno sono stati arrestati in Piazza dei Martiri dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro mentre stavano vendendo una dose di cocaina a un 38enne bolognese. Sottoposti a una perquisizione, i due soggetti sono stati trovati in possesso di altre dosi di cocaina e quasi 2.000 euro in contanti. Nella circostanza, i Carabinieri hanno denunciato anche un 36enne albanese. Il soggetto, trovato in possesso di pillole asiatiche destinate alla cura della “disfunzione erettile”, dovrà rispondere di acquisto di cose di sospetta provenienza.

Un 33enne nigeriano è stato arrestato in via del Lavoro dai Carabinieri della Stazione Bologna Navile per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e resistenza a un pubblico ufficiale. Durante il controllo, lo spacciatore ha aggredito un Carabiniere per tentare la fuga, ma non ci è riuscito ed è finito in manette. Il militare ha riportato sette giorni di prognosi.

Un 26enne tunisino è stato arrestato in via Crespi dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale. Il giovane tunisino, sottoposto a una perquisizione personale mentre si aggirava con fare sospetto per le strade di quel quartiere è stato trovato in possesso di 6 grammi di eroina. Ulteriori controlli eseguiti dai militari nella cantina dell’appartamento in uso al giovane, residente nelle vicinanze, hanno consentito di recuperare altri 266 grammi di droga, eroina e cocaina che era stata accuratamente confezionata per il mercato bolognese.