Servizi coordinati del Comando Compagni dei Carabinieri di Novi Ligure nel territorio di Novi Ligure: 5 denunciati

Il Comando Carabinieri di Novi Ligure ha predisposto nel fine settimana dei servizi coordinati nel territorio finalizzati prevalentemente alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la sicurezza della circolazione stradale.

Sono 5 le persone denunciate in totale, per reati inerenti alla permanenza illegale sul territorio nazionale e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel corso del servizio, i militari della Stazione di Cassano Spinola e dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà tre uomini, in quanto sono stati controllati alla guida dei rispettivi autoveicoli con un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite minimo consentito dalla legge. In particolare uno di essi è stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica mentre era alla guida di un Fiat Fiorino risultato di proprietà della ditta per la quale lavora, in suo uso esclusivo, mentre si stava recando ad effettuare un intervento di manutenzione. Per tutti è scattato subito il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Inoltre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria altre due cittadini pakistani poiché, controllati nel concentrico di Serravalle Scrivia, sono risultati privi di qualsiasi documento che autorizzasse la sua permanenza sul territorio nazionale.

Infine i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria un giovane novese per uso personale di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di Marijuana in modica quantità.