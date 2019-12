In casa hashish e marijuana, due giovani arrestati dai Carabinieri.

Pace del Mela (ME):Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, D.G. 21enne e V.A. 22enne, coabitanti in un appartamento di Pace del Mela, poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio nel comune di Pace del Mela, i Carabinieri della locale Stazione avevano notato che alcune persone si recavano presso l’abitazione in uso ai due giovani e, dopo brevi soste, andavano via. Insospettiti da questi movimenti, sintomatici della possibile presenza di una piazza di spaccio, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo hanno predisposto dei servizi di osservazione della casa. Nella serata di ieri, i Carabinieri sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare dell’abitazione in uso ai due giovani che ha consentito di rinvenire, occultati all’interno della cucina, circa 70 grammi di stupefacente tipo hashish, suddivisi in pezzi, 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi avvolte in fogli di cellophane, un bilancino di precisione ed un coltello con tracce di stupefacente.

La sostanza stupefacente, il bilancino di precisione ed il coltello sono stati sequestrati ed i due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.