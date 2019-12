Chiesa Valmalenco (SO): 53enne arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio

Nella mattinata odierna, in Chiesa in Valmalenco (SO), i militari della locale Stazione sono intervenuti in quella via Bernina dove era stato segnalato un tentato suicidio posto in essere da un residente del luogo.

Prontamente sono intervenuti sul posto i Carabinieri, allertati da un parente dell’uomo, testimone di quanto precedentemente accaduto. Gli immediati accertamenti dell’ Arma hanno consentito di accertare che poco prima P.C., 53enne del posto, nel corso di un alterco, aveva tentato di uccidere la moglie sull’androne di casa, colpendola ripetutamente con un coltello da cucina e di procurarle delle ferite con un coccio di vetro.

Un parente dell’ uomo, testimone della violenza, prima di chiamare i carabinieri era riuscito a disarmare l’aggressore il quale però cercava ripetutamente degli oggetti con cui colpire la vittima, fino a barricarsi all’interno di una stanza dell’abitazione e tentare il suicidio saturando l’ambiente con il gas di una stufa. Il pronto intervento dei militari ha permesso di scongiurare ulteriori gravi conseguenze: i carabinieri infatti sono riusciti ad entrare nella stanza forzando la porta d’accesso e ad immobilizzare l’uomo, interrompendo la fuoriuscita di gas. I locali sono quindi stati bonificati e messi in sicurezza dal successivo intervento dei VV.FF.

La donna, Z.B. 50enne, soccorsa nei pressi dell’abitazione da personale del “118” intervenuto insieme ai carabinieri, in considerazione della gravità delle ferite, è stata trasferita all’Ospedale di Sondrio in codice rosso e si trova attualmente in sala operatoria.

L’autore è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.

Sul luogo dei fatti è intervenuto anche il dott. Stefano LATORRE della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, che ha assunto il coordinamento delle attività di Polizia Giudiziaria.

Sul posto anche personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio e dei Nuclei Operativi delle Compagnie Carabinieri di Sondrio e Tirano.