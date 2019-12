Palermo Polizia Municipale – Agenti scongiurano tentativo di suicidio

Stamane tre agenti della Polizia Municipale in servizio per il controllo del sistema di videosorveglianza negli uffici siti in Piazza Giulio Cesare sono intervenuti per scongiurare un tentativo di suicidio. È successo nei locali dello Stato civile dove gli agenti sono stati allertati dal custode circa la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione.

Alla vista degli agenti, l’uomo repentinamente ha aperto la porta finestra che dava sul balcone, mettendosi a cavalcioni sul parapetto nel tentativo di gettarsi nel vuoto. Gli agenti lo hanno quindi trattenuto istaurando un dialogo e convincendolo infine a desistere dall’intento suicida. Gli agenti sono riusciti così a mettere in salvo l’uomo, affidato alle cure del personale medico intervenuto.

Il Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Messina dichiara: “Esprimo apprezzamento e plauso, a nome mio e dei colleghi tutti, agli agenti, per la prontezza nell’intuire ciò che stava per accadere e per essere riusciti con capacità relazionali ad istaurare, in quei tragici momenti, un rapporto empatico con chi voleva porre fine alla sua vita, evitando che la situazione degenerasse proprio nel gesto estremo”.

Il sindaco ed il vicesindaco, informati dei fatti hanno proposto l’assegnazione di un encomio ai tre agenti, di cui hanno apprezzato “la prontezza e la sensibilità, unite a grande professionalità.”

