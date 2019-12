Milano: la Polizia arresta un minore per spaccio di cocaina e un uomo per spaccio di eroina.

Ieri la Polizia di Stato, a Milano, ha arrestato due persone, un giovane 16enne e un uomo di 36 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri gli agenti della Squadra Mobile di Milano, in via Espinasse e in via Cassinis, in due distinti interventi, hanno svolto un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

In via Espinasse,ieri notte, i poliziotti hanno notato un uomo avvicinarsi ad un ragazzo per comprare della droga.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore, un italiano di 16 anni, e, a seguito di un controllo, gli hanno rinvenuto due involucri di cocaina che teneva in mano e ulteriori 8 dosi nascoste negli slip. Inoltre sono state rinvenute alcune dosi di hashish.

Sempre ieri, verso le 13:30, in via Cassinis gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 36 anni, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo è stato fermato in corrispondenza di un distributore di benzina dopo che ha venduto alcune dosi di eroina al alcuni tossicodipendenti; dal controllo sono stati rinvenuti e sequestrati 17 involucri di eroina e 9 involucri di cocaina.