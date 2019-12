Fondi: Arrestate due persone per furto aggravato in concorso

In data 30 novembre 2019, i Carabinieri della locale Tenenza, traevano in arresto per il reato di “furto aggravato in concorso” M.P. 46enne di Fondi e S.F. 32enne di Itri.

I suddetti, venivano bloccati subito dopo aver asportato, unitamente ad una terza persona in via di identificazione, quattro tombini in ghisa, una porta in alluminio di un quadro elettrico e 30 cavaletti da ponteggio dall’interno di un terreno di proprietà di un privato cittadino residente nel medesimo comune.

La refurtiva, interamente recuperata, veniva restituita al proprietario.

Gli arrestati venivano condotti presso le rispettive abitazioni, dove rimarranno ristretti, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattina del 02 dicembre 2019.