Georgiano arrestato dai Carabinieri mentre danneggia le auto in sosta

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia San Lazzaro di Savena (BO) hanno arrestato un 27enne georgiano per danneggiamento aggravato e continuato e resistenza a un pubblico ufficiale.

Il giovane, residente a Bologna e con precedenti di polizia per lesioni personali, è finito in manette questa notte, grazie alla telefonata di un cittadino che ha chiamato il 112, dicendo di essere stato svegliato da rumori di oggetti infranti provenienti dalla strada sottostante alla finestra della sua abitazione di San Lazzaro di Savena (BO), situata in centro, nei pressi della via Emilia. La notizia è stata trasmessa a una pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio. Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che i rumori provenivano dall’azione di un soggetto che stava dando calci e pugni a una fila di auto parcheggiate lungo la strada. Bloccato dai Carabinieri, il giovane, identificato nel 27enne georgiano, ha opposto resistenza, tentando la fuga e minacciando i militari con frasi del tipo: “…tra una settimana vedrete quello che vi accade io vi ammazzo…io ammazzo voi e i vostri figli…”. Sottoposto a una perquisizione domiciliare, il 27enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto