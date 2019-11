Due persone denunciate per violazione di sigilli, abusivismo edilizio e violazione vincolo idrogeologico

Minturno (LT): In data 23 novembre 2019, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di specifico servizio teso ad infrenare reati in materia edilizia, deferivano in stato di libertà una donna P.M. 79 enne e C.E. 47 enne, entrambi residenti a Minturno (LT) per i reati di violazione di sigilli, abusivismo edilizio e violazione vincolo idrogeologico.

I prevenuti, in qualità rispettivamente di proprietaria e custode giudiziario, venivano sorpresi a completare lavori edili in una struttura di circa 80 metri quadri, consistenti in copertura con lamiere coibentate – tramezzatura interna e predisposizione impianti idrici, già sottoposta a sequestro penale in varie occasioni. Il manufatto in argomento veniva sottoposto nuovamente a sequestro con nuova apposizione di sigilli