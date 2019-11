Bologna cocaina nel quartiere Saragozza spacciatore marocchino arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 27enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo ieri sera in via Saragozza, quando i militari, impegnati in un servizio antidroga, hanno visto il marocchino che spacciava a un cliente avvicinatosi con una banconota in mano. Sottoposto a una perquisizione personale, il 27enne, gravato da precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale e sottoposto a un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna, è stato trovato in possesso di una decina di ovuli di cocaina e un ottantina di euro in contanti. La sostanza stupefacente è stata analizzata dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna. Il cliente, 55enne italiano è stato segnalato alla Prefettura di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane spacciatore ha trascorso la notte in camera di sicurezza e questa mattina è stato tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.