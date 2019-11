Milano: controlli antiborseggio della Polizia di Stato

La Polizia di Stato negli ultimi giorni ha intensificato i servizi antiborseggi a Milano, al fine di contrastare i reati predatori.Sabato 2 novembre gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato due uomini, BOUCHEHAM Mohammed, nato a DIDOUCHE MOURAD (Algeria) il 18.10.1964e BOUGHRARA Nabil, nato a Belose (Francia) il 27.08.1961, responsabili di un borseggio ai danni di due turisti francesi.

I poliziotti hanno notato i due uomini mentre tentavano di asportare il contenuto di un borsa della coppia, seduta ad un tavolo di un bar in via Speronari, e successivamente sono intervenuti per arrestare i due borseggiatori.

Ieri mattina, invece, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato 3 cittadine francesi per furto aggravato in concorso presso un negozio di corso Vittorio Emanuele. I poliziotti hanno notato le 3 donne, di 18, 19 e 20 anni, asportare il portafogli dalla borsa della vittima, per poi uscire velocemente dal negozio.

Contestualmente, gli agenti hanno fermato un altro gruppo di tre giovani ragazze, una cittadina italiana di 20 anni e due francesi di 22 e 19, le quali, alla vista dei poliziotti che stavano arrestando le loro coetanee, si sono allontanate dallo stesso negozio. Accompagnate in Questura per identificazione, a carico della 20enne italiana è emerso un ordine di carcerazione per scontare la pena di 11 mesi di reclusione.

Gli agenti del Commissariato Centro nelle ultime due settimane hanno effettuato diversi servizi antiborseggio: il 24 ottobre 2019 i poliziotti hanno fermato una cittadina di origini bosniache che, al termine delle comparazioni dattiloscopiche, è risultata destinataria di un provvedimento di cattura emesso per delitti contro il patrimonio ma non eseguibile per differimento pena causa stato di gravidanza.

Il 31 ottobre 2019, i poliziotti hanno indagato in stato di libertà due donne, entrambe di origini bosniache con precedenti specifici in materia di reati predatori, per la violazione del foglio di via obbligatorio. Le donne facevano parte di un gruppo di 5 nomadi controllate da personale dell’antiborseggio nel mezzanino della stazione della metropolitana di piazza Cordusio.

Il 1 novembre 2019 gli agenti del Commissariato Centro hanno indagato in stato di libertà due nordafricani per tentato furto aggravato in concorso: si tratta di un cittadino tunisino ed un algerino, con precedenti specifici, che, poco prima, avevano cercato di impossessarsi del telefono cellulare, immediatamente recuperato dalla vittima, di una turista in transito in via Torino.

Ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno accompagnato in Questura per l’identificazione 16 persone in seguito ad un servizio di antiborseggio svolto in ambito metropolitano. Durante questo servizio, inoltre, presso la stazione MM Cascina Gobba, i poliziotti hanno arrestato una 25enne romena che poco prima, entrata in un ristorante in viale Padova chiedendo se vi fosse la possibilità di fare delle fotocopie, aveva distratto il titolare e gli aveva rubato il telefono cellulare poi ritrovatole addosso.