Carabinieri di Casale Monferrato: controllo del territorio

La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, con l’avvicinarsi del Ponte di Ognissanti, ha aumentato sensibilmente i controlli del territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, impiegando un elevato numero di uomini, dedicando particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei furti, con attività investigative e preventive, svolgendo un’attenta vigilanza nelle aree più sensibili, come zone industriali, centri commerciali, luoghi di culto e centri storici. In particolare, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

– i Carabinieri del NOR hanno denunciato per furto in abitazione in concorso due pregiudicati di 29 e 26 anni, di origine straniera, disoccupati, verosimilmente autori di un furto avvenuto nel novembre del 2018 in un appartamento di Casale, da cui erano stati asportati monili in oro per un valore di circa 2.500 euro. A seguito del furto, i Carabinieri avevano eseguito un attento sopraluogo, repertando dei guanti e un cellulare appartenuti agli indagati, inviati al RIS di Parma. Dagli accertamenti biologici e dalle analisi dei tabulati del telefono emergevano i dati dei due denunciati;

– i Carabinieri del NOR e della Stazioni di Occimiano, Ottiglio e Gabiano hanno denunciato per furto aggravato in concorso un 19enne casalese con precedenti di polizia, il cugino 17enne, anche lui casalese, e altri due complici, fratello e sorella, entrambi quasi 18enni. I quattro venivano notati all’esterno di un capannone industriale di Casale mentre stavano caricando a bordo di una Fiat Punto termosifoni, bobine in rame e oggetti in ottone, sottratti all’interno della struttura;

– i Carabinieri della Stazione di Ticineto hanno tratto in arresto, in ottemperanza a un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca, M.L., operaio 46enne pluripregiudicato, che dovrà scontare una pena di cinque mesi per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per porto di armi od oggetti atti a offendere. Il 46enne è stato rintracciato all’interno di un locale pubblico dai Carabinieri ticinesi e, a seguito di un controllo, è risultato essere pluripregiudicato per furto, rapina e ricettazione. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Vercelli