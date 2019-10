Violenza sulle donne italiano 53enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un italiano di 53 anni per aver picchiato la moglie.

E’ successo ieri notte, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che dalla finestra di un’abitazione situata in Provincia di Bologna provenivano dei rumori riconducibili a una violenta lite familiare. Appresa la notizia, i Carabinieri di San Giovanni in Persiceto si sono diretti sul posto, presentandosi velocemente davanti al portone dell’appartamento segnalato. I militari sono stati accolti da una donna gravemente ferita che riferiva di essere stata presa a pugni dal marito, in presenza di un figlio minorenne, durante una discussione scaturita da futili motivi. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata in una struttura sanitaria per essere medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. L’uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato rintracciato nelle vicinanze. Inizialmente tradotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, l’uomo che ha precedenti di polizia per armi, droga, estorsione etc.., è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il divieto tassativo di avvicinarsi alla vittima.