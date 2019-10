Carabinieri intervengono per una lite.  Due denunce

In data 24 ottobre 2019, ore 02.45, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – sezione radiomobile – a seguito di richiesta pervenuta alla locale centrale operativa , intervenivano per una lite in abitazione, deferendo in stato di libertà per il reato di “Lesioni Personali” e violazioni al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, un 44enne del luogo , ed un 38enne residente Sermoneta, già sottoposto “all’obbligo della presentazione alla p.g., nonche’ al divieto di ritorno nel comune di Latina”.

Il 38enne mentre si trovava all’interno della propria abitazione, in compagnia del 44enne , sarebbe stato aggredito, in seguito ad una lite nata per futili motivi, da quest’ultimo che lo colpiva prima con una sedia e successivamente con un mattarello in legno al volto. Nella circostanza il 38enne prendeva a sua volta un taglierino dal cassetto e colpendo il rivale in varie parti del corpo.

Entrambi riportavano lesioni per le quali venivano ricoverati in osservazione presso il locale ospedale civile Santa Maria Goretti.