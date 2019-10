Milano: controlli in stazione centrale e sulla linea ferroviaria. La Polizia di Stato arresta quattro persone e denuncia un uomo.

Un cittadino algerino di 25 anni e uno marocchino di 19 sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato a Milano. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria di Milano, impiegati in uno dei servizi anti borseggio in abiti civili, hanno notato i due soggetti aggirarsi con fare sospetto all’interno della Galleria delle Carrozze della Stazione di Milano Centrale e dirigersi verso la fermata dei bus in partenza per l’Aeroporto di Milano Malpensa.

I due stranieri, dopo essersi scambiati un cenno d’intesa, si sono avvicinati alla stiva del primo bus in partenza ed il cittadino marocchino, che portava con se un trolley vuoto per camuffarsi tra i viaggiatori, ha finto di mettere il suo bagaglio tra gli altri per poi riprendere il proprio unitamente a quello di un viaggiatore ignaro di cosa stesse accadendo; stessa condotta è stata seguita anche dall’algerino. Datisi entrambi immediatamente alla fuga sono stati bloccati dai poliziotti che avevano seguito tutta la situazione. Il marocchino ha però opposto resistenza sino ad arrivare ad una colluttazione con uno dei poliziotti che, recatosi in ospedale, ha avuto una prognosi di 7 giorni per distorsione al ginocchio. Pertanto quest’ultimo straniero è stato arrestato per rapina impropria e il primo per furto aggravato in concorso. Il maltolto è stato restituito immediatamente alle vittime.

Sempre presso la Stazione di Milano Centrale, ad opera degli agenti del Settore Operativo della Polfer, sono stati arrestati un tunisino di 22 anni e un algerino di 45 anni per furto aggravato in concorso. Durante lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione dei reati all’interno dello scalo ferroviario, una pattuglia della Polfer, allertata dalla guardia giurata di un esercizio commerciale, ha notato due stranieri che, frettolosamente, avevano guadagnato l’uscita di un negozio di abbigliamento presente in Stazione.

Gli agenti hanno notato che i due soggetti avevano con sé una sacchetto con il marchio del negozio e pertanto, insospettiti dalla situazione, hanno deciso di procedere ad un controllo. All’interno della busta vi erano due capi d’abbigliamento regolarmente pagati oltre ad un paio di jeans ed un profumo privi della placca antitaccheggio e non pagati. Inoltre, uno dei due aveva indosso un giubbotto anche questo senza la placca. Il personale dell’esercizio commerciale ha pertanto spiegato che i due stranieri si erano recati nel camerino di prova con diversi capi, per poi uscirne con solo due da pagare alle casse.

Dagli accertamenti della Polfer è emerso che a carico dell’algerino, non in regola sul territorio nazionale e con precedenti penali contro il patrimonio, gravava un provvedimento del divieto di dimora nel Comune di Milano. Successivamente, accompagnati presso gli Uffici, i due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso.

Da ultimo, a seguito delle indagini svolte dal personale del Posto Polfer di Milano Bovisa, un italiano di 29 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo che la sala operativa della Polizia Ferroviaria Lombardia era stata contattata da un capo operaio di Ferrovie Nord che, a suo dire, aveva visto un soggetto aggrappato alla cabina di coda esterna di un treno regionale, presso una Stazione alle porte di Milano. Gli operatori hanno immediatamente contattato il capo treno e fatto fermare il convoglio presso una Stazione ferroviaria non prevista tra le fermate. Visionate le telecamere, queste hanno confermato quanto affermato dagli operai. Pertanto il soggetto è stato condotto presso gli Uffici in quanto privo di documenti e denunciato per interruzione di pubblico servizio, visto che il convoglio in questione ha dovuto interrompere momentaneamente la propria corsa, oltre che per l’inottemperanza al provvedimento del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Milano.