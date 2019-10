Lotta allo spaccio a Milano: la Polizia di Stato arresta 2 persone

Martedì scorso, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, a seguito dell’intensificazione dei controlli nella zona Molise-Calvairate, hanno effettuato un servizio durante il quale è stato fermato e successivamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano di 55 anni.

L’uomo, con precedenti specifici ed arrestato in più occasioni per lo stesso reato, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish.Durante la perquisizione all’interno della sua abitazione, sono stati trovati altri 320 grammi di hashish, 3,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 1240 euro in contanti e 6 telefoni cellulari.

Ieri pomeriggio in Piazzale Corvetto, a seguito di una segnalazione “YOUPOL”, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano di 23 anni.

L’uomo, con precedenti specifici e reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina.

All’interno della sua abitazione è stata trovata altra cocaina in involucri di cellophane pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 130 euro in contanti.