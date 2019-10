Alessandria: arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Solero, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno tratto in arresto un 30enne marocchino, domiciliato in Alessandria e già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, sottoposto a perquisizione all’interno del proprio domicilio, è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina occultate nell’armadio della propria camera insieme a circa 200 euro provento dell’attività illecita. È stato così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio in attesa del rito direttissimo dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa stanza erano presenti altri due ospiti ancora assopiti: un 30enne e un 27enne, che sono stati accompagnati in Caserma con il connazionale per gli accertamenti finalizzati alla loro completa identificazione, a seguito della quale, essendo sprovvisti di documenti e di idoneo titolo di soggiorno sul territorio nazionale, sono stati deferiti in stato di libertà per la violazione delle norme che disciplinano l’immigrazione e la condizione dello straniero in Italia