Scommesse a Milano: la Polizia di Stato sanziona per 50.000 un bar tavola fredda

La Polizia di Stato ieri ha sanzionato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa un bar tavola fredda gestito da cittadini cinesi, in via Messina n.16, zona Chinatown.

Gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Milano hanno scoperto che all’interno del bar, in uno spazio attiguo parzialmente nascosto da apparecchi da gioco, new slot, erano state installate 5 postazioni adibite al gioco online – Poker, Roulette, Baccarat.Era presente e stava giocando su una di queste postazioni un uomo il quale dichiarava di aver pagato la somma di 5 euro per 30 minuti per poter usufruire dei giochionline. Il titolare della licenza ha confermato la versione dell’utente.Dalle indagini è stato accertato che per ogni cliente sono presenti dei conti on-line, sui quali vengono accreditate le somme relative alle eventuali vincite.Al termine delle verifiche, gli agenti della squadra amministrativa, coadiuvati da personale dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, hanno redatto verbale di accertamento di violazione amministrativa ai sensi dell’art. 110 comma 9 lettera f-quater del TULPS, per un importo di ¤ 10.000,00 per apparecchio, per cui in totale di ¤ 50.000,00.Sono state sequestrate le postazioni, comprensive di hard disk, tastiere, monitor nonché i pc portatili.Le stesse contestazioni saranno effettuate anche nei confronti del soggetto che ha installato le postazioni telematiche.Verrà avviato il procedimento per l’adozione del provvedimento della sanzione accessoria della sospensione della licenza del pubblico esercizio.