Aprilia: Minacciano di morte i Carabinieri dopo aver forzato un controllo. Arrestati.

In data 11 ottobre 2019 alle ore 01:00, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “resistenza a pubblico ufficiale in concorso”, Battello Cristian 31enne e Iorio Cristoforo 32enne, entrambi del luogo.

Alle precedenti ore 22:30, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Radiomobile era intervenuta in via Francia in supporto ad un’autoambulanza che stava effettuando un soccorso. Mentre i militari si trovavano sul posto vedevano sopraggiungere a bordo di uno scooter di grossa cilindrata due persone che indossavano caschi integrali i quali, al fine di evitare il controllo, tentavano di investire gli operanti, dandosi poi alla fuga.

Dopo un concitato inseguimento i Carabinieri riuscivano a raggiungere bloccare i fuggitivi, successivamente identificati nei due arrestati, i quali opponendo attiva resistenza cominciavano ad inveire nei loro confronti richiedendo il sostegno altre persone del quartiere, circa una quindicina, incitandoli a “ribaltare l’auto dei Carabinieri”.

Il Battello Cristian, facendosi forte del numero delle persone intervenute a supporto, ha altresì minacciato di morte i Carabinieri, mentre dalle finestre delle abitazioni del circondario, ignoti lanciavano oggetti vari e vasi in direzione dei miliari che fortunatamente non venivano colpiti. I Carabinieri, nonostante la concitazione, sono riusciti a contenere i due soggetti portandoli in Caserma, ove sono stati tratti in arresto. Il citato Battello è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, mentre lo Iorio è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata di domani.