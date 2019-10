Alessandria – Tratti in arresto quattro rumeni per furto aggravato e ricettazione

Ieri sera, poco prima dell’orario di chiusura, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Alessandria ha ricevuto la segnalazione dei dipendenti di un negozio di cosmetici per alcuni movimenti ritenuti sospetti da parte di un paio di clienti.

Allertate, le pattuglie della Sezione Radiomobile di Alessandria si sono immediatamente recate in località Astuti, dove hanno intercettato un’auto che, lasciato il parcheggio dell’area commerciale, si stava dirigendo in tutta fretta verso l’autostrada. Invertita la marcia, i Carabinieri hanno fermato la macchina con all’interno due uomini e due donne di origine rumena, residenti a Torino. Accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito, sono stati identificati e sottoposti a perquisizione. Il controllo dell’autovettura ha permesso così di rinvenire centinaia di cosmetici per la casa e oggetti di cancelleria per un valore complessivo di oltre 5.000 euro, in parte appena asportati dal negozio di Alessandria.

I quattro, di età compresa tra i 29 e i 40 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e ricettazione in attesa del rito direttissimo innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Sono ancora in corso ulteriori approfondimenti da parte dei Carabinieri per comprendere dove l’intera refurtiva sia stata asportata.