Rapinavano minorenni nella “City Life” di Milano: la Polizia di Stato arresta due giovani

Giovedì 26 settembre a Milano, la Polizia di Stato ha effettuato d’iniziativa due fermi d’indiziato di delitto per i reati di rapina consumata e tentata in concorso, a carico di due cittadini, un rumeno di 28 anni e un italiano di 19, per diverse rapine tentate e consumate a danno di minori tra i 12 e i 13 anni, nella zona residenziale a ridosso del quartiere City Life.

Gli agenti del Commissariato Sempione, a seguito di alcune denunce di rapina e segnalazioni ricevute, anche tramite l’app YouPol, hanno intensificato l’attività di controllo del territorio, anche con servizi in abiti civili, durante le serate di venerdì e sabato sera.

Sulla base delle descrizioni fornite dalle vittime in sede di denuncia, gli agenti hanno focalizzato l’attenzione su due ragazzi. Questi ultimi il 25 settembre scorso si sono resi responsabili di una rapina. Proprio il giorno successivo sono stati notati dagli agenti del Commissariato Sempione.

I due camminavano in via Cassiodoro e cercavano di nascondersi dietro delle auto in sosta. Tra l’altro indossavano gli stessi abiti del giorno precedente.

Una volta fermati e identificati, i soggetti classe 1991 e 1999, sono risultati effettivamente corrispondere agli autori delle rapine, tenendo conto sia delle descrizioni fornite dalle vittime sia del modus operandi: individuavano la vittima, sempre un soggetto minore d’età, la agganciavano all’uscita di scuola, la seguivano per un tratto di strada, per poi bloccarla e minacciarla per la consegna del telefono cellulare, del portafogli, del denaro, oppure obbligarla a consegnare le scarpe indossate, qualora fossero molto costose.