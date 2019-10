Milano, spacciavano droga in auto in pieno centro: la Polizia di Stato arresta coppia di pusher

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato un cittadino italiano di 36 anni e una cittadina albanese di 45 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, gli investigatori della Squadra Mobile, durante il controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato in vialePremula un auto con a bordo due persone.Hanno visto salire sul lato posteriore della stessa un uomo che dopo pochi minuti è sceso.Gli agenti hanno cosi deciso procedere alla identificazione dell’uomo che era stato visto salire e poi scendere dall’auto: l’acquirente, un cittadino italiano classe’74, trovato in possesso di 3 dosi di cocaina del peso di 2,5 gr. È stato così sanzionato per uso personale.Nel frattempo l’auto si era allontanata ma gli operanti non l’avevano mai persa di vista. L’hanno fermata in Piazza della Repubblica. La donna presente in auto allavista degli agenti, per eludere il controllo, ha lasciato cadere tra il sedile e la portiera un sacchetto contenente 10 involucri di cocaina.Occultavano addosso e nella vettura ulteriori 13 involucri di cocaina e circa 685 euro in banconote di piccolo taglio.La perquisizione estesa anche al domicilio ha portato al rinvenimento di oltre 500 euro e altra sostanza stupefacente per un totale di 53 gr di cocaina, 25 gr dimarijuana e 39 di hashish.