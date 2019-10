Milano: la Polizia di Stato sospende la licenza ad un bar in zona Comasina

Il Questore di Milano ha sospeso per 10 giorni la licenza a un esercizio commerciale in via Carlo Imbonati n.27 ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S.

La sospensione è stata necessaria in quanto a seguito dei controlli effettuati, dal 2018 ad oggi, durante i quali sono state identificate 79 persone, 33 sono risultatele persone con precedenti di Polizia.Vari sono gli episodi: in particolare lo scorso febbraio durante un controllo, un avventore con precedenti penali e di Polizia è stato indagato in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché per interruzione di pubblico servizio.Nella circostanza, infatti, poiché l’uomo istigava altri avventori contro gli agenti per interromperne il servizio, è stato necessario richiedere l’intervento di altri equipaggi allo scopo di condurlo all’esterno del bar.In occasione del controllo, un dipendente del locale è stato indagato per il reato di cui all’art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente). Lo stesso dipendente è stato bloccato dagli agenti mentre tentava di allontanare da un’uscita secondaria un avventore.Nel mese di giugno un equipaggio delle volanti nel transitare davanti al bar notava un avventore che alla loro vista si allontanava stropicciando una cartina da tabacco;l’uomo, trovato in possesso di 0,49 gr. di cocaina e della somma di 610,00 ¤, veniva indagato in stato di libertà per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.