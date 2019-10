Fondi (LT): Operazione anti droga, ingente sequestro di marijuana, un 42 enne arrestato

Il 30 settembre 2019, alle ore 16.00 circa, i militari del locale Nucleo Investigativo, in collaborazione con quelli della Compagnia di Terracina (LT), nel corso di un predisposto servizio anti droga, traevano in arresto in flagranza di reato, un 42 enne D.A. di Formia (LT).

In particolare l’uomo, controllato in località Sperlonga (LT) mentre si trovava a bordo della propria autovettura, aveva destato particolare sospetto attirando l’attenzione dei militari operanti che lo sottoponevano a successiva perquisizione presso la propria abitazione. Durante le operazioni di polizia giudiziaria il medesimo veniva trovato in possesso di:

Grammi 930 circa di infiorescenze di marijuana in differenti fasi di essicazione;

una bilancia a forma concava per grandi quantità di materiale;

la somma contante di euro 680,00, occultata in un mobile all’ interno di un magazzino.

Ulteriori ricerche consentivano di rinvenire, in una serra, ubicata nelle immediate adiacenze dell’abitazione, riconducibile al suddetto, n. 13 piante di marijuana alte circa 3 metri per un peso complessivo di kg. 19,600 circa.

La sostanza stupefacente ed il denaro recuperato sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza con rito direttissimo