Guida in stato di ebrezza per un 38enne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Carabinieri Agrigento. Proseguono i controlli per la sicurezza stradale.Guida in stato di ebrezza per un trentottenne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Un altro weekend di controlli sulle strade della provincia agrigentina per i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Compagnia di Agrigento.

Non si sono fermati neanche in questo ultimo, caldo fine settimana di settembre i controlli dei carabinieri volti alla prevenzione sulle strade. Tanti i posti di controlli e le vetture controllate dai Carabinieri sulle strade del centro cittadino e della Provincia. Questa volta, però, non si è svolto tutto tranquillamente. Domenica scorsa, a Siculiana, un automobilista, un 38enne agrigentino trovato alla guida sotto l’effetto dell’alcool, ha reagito ai controlli dei militari aggredendoli. Subito immobilizzato, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alle sanzioni previste per la guida in stato di ebrezza, stamattina l’automobilista dovrà presentarsi in Tribunale ad Agrigento per rispondere di quanto accaduto.