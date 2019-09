Milano: deteneva 30 dosi di shaboo. La Polizia di Stato arresta filippina per detenzione ai fini di spaccio

Gli agenti del Commissariato Comasina venerdì della settimana scorsa hanno arrestato, in via Gandiano, un cittadino filippino 23 enne, regolare sul territorio, per

detenzione ai fini di spaccio. È stato trovato in possesso di 3 gr di shaboo.

I pedinamenti hanno portato a constatare che il soggetto era solito frequentare una abitazione sita in via Castelli in Quarto Oggiaro. Gli agenti dell’ufficio controllodel territorio d’intesa con la Squadra investigativa, grazie ai dati dell’ufficio anagrafe del Comune, sono riusciti ad accertare che nello stabile frequentato dal 23enne abitasse una connazionale dell’uomo. Nella mattinata di ieri, gli agenti, vestiti da antennisti, appostati fuori l’appartamento sospetto hanno atteso che la occupante aprisse la porta per poi entrare incasa.Una volta entrati, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrate trenta dosi di Shaboo, già pronto per lo spaccio, un pezzo ancora non tagliato di 7 gr,2000 euro in contanti e un bilancino di precisione. La filippina dell’80, irregolare sul territorio, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio. La donna haprecedenti specifici.Lo shaboo, una droga a forte connotazione etnica, circola solitamente nelle comunità del sudest asiatico ed ha effetti devastanti già a piccole dosi: basta, infatti, unadose da 0,1 grammo per avere degli effetti più di 10 volte superiori alla cocaina.Il Commissariato Comasina tiene ogni 6 mesi incontri con i comitati cittadini per ascoltare le problematiche inerenti la circoscrizione di riferimento e modulare iservizi di controllo del territorio in base anche alle esigenze degli abitanti.