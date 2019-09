Cisterna di Latina: Arrestata una minore autrice di furti su auto

Il 19 settembre 2019, alle ore 16:00, i militari della locale Stazione CC hanno rintracciato e tratto in arresto, in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma – a conclusione delle indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Aprilia – una giovane minorenne, ritenuta responsabile in concorso con altra 18 enne, già tratta in arresto per lo stesso reato, di alcuni furti su autovetture parcheggiate nei pressi della stazione ferroviaria del posto.

In particolare le stesse, nel pomeriggio del 17 settembre u.s. avevano infranto i vetri di numerose auto in sosta per trafugarvi il contenuto, ma l’intervento dei Carabinieri consentiva di interrompere l’azione delittuosa.

L’arrestata sarà trasferita presso l’Istituto Penale per minorenni di Roma.