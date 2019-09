Ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale arrestato un 28enne marocchino

I Carabinieri della Stazione di Solero e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria hanno tratto in arresto H.A., marocchino classe 1991, residente in Alessandria, per ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, fermato mentre era a bordo della propria autovettura lungo la S.P. 50, non appena accostatosi a bordo strada a seguito dell’ALT dei Carabinieri, riprendeva improvvisamente la marcia, fuggendo a folle velocità per sottrarsi al controllo. Dopo aver effettuato rischiose manovre, creando pericolo per gli altri utenti della strada e per i Carabinieri che lo inseguivano, veniva fermato lungo la S.P. 31 in località San Michele. Lo straniero è stato quindi portato in caserma per gli accertamenti del caso. Sulla sua autovettura sono stati rinvenuti un PC portatile e un tablet di verosimile provenienza illecita.