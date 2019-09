Palermo: blitz della Polizia di Stato a Ballaro’. fermato un pusher con dosi di cocaina

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne palermitano, E. M., poiché colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, ieri pomeriggio, ha stazionato per alcuni minuti in via Nunzio Nasi attirando l’attenzione di una pattuglia di poliziotti della Mobile. I “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile avevano approntato un servizio di appostamento, in abiti “civili”, proprio allo scopo di reprimere eventuali episodi di spaccio.

Gli agenti hanno deciso, ieri, di presidiare la via Nunzio Nasi, una strada larga e visibile, ma allo stesso tempo collegata ad un crogiolo di stradine di Ballarò ove è possibie fuggire e far perdere le proprie tracce.

I poliziotti, anche queste possibili vie di fuga hanno attenzionato. Non è, quindi sfuggito loro come, in via Nunzio Nasi, un giovane sia rimasto in attesa senza un apparente motivo, per un quarto d’ora circa. Questi, improvvisamente contattato da un “pedone”, ne ha ricevuto denaro ed ha consegnato un involucro prelevato da una bancarella, dove aveva preventivamente posizionato altre dosi.

Con prontezza operativa gli agenti hanno proceduto ad un controllo congiunto di coloro che sarebbero risultati essere, rispettivamente, spacciatore ed assuntore: quest’ultimo è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, “acquistate” da E.M..

Nei pressi della bancarella ove il 18enne si approvvigionava di stupefacenti sono state rinvenute e poste sotto sequestro altre 4 dosi di cocaina già confezionate, simili a quelle sequestrate all’assuntore ed un bilancino di precisione.

Lo spacciatore, addosso a cui è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 50,00 euro circa, presumibile provento di furto, è stato arrestato mentre l’acquirente dello stupefacente è stato segnalato quale assuntore alla competente Autorità Amministrativa.