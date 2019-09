Milano, la Polizia di Stato arresta un uomo nella stazione di Rogoredo

Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria della stazione di Milano Rogoredo, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un

cittadino afghano di 24 anni.

Il giovane, con numerosi precedenti penali e di polizia, è risultato avere un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria di Imperia,per il reato di immigrazione clandestina e per quello di lesioni personali aggravate in concorso.In particolare nel mese di giugno, in violazione delle norme previste in materia di immigrazione, al fine di procurare illegalmente l’ingresso nel territorio francese dicirca 20-25 cittadini extra comunitari dalla frontiera di Ventimiglia, lo straniero aveva ricevuto da ognuno di questi la somma di 300,00¤.Alcuni di essi, pur avendo pagato la somma prevista per attraversare la frontiera, non erano stati fatti salire a bordo del furgone preposto a causa della mancanza diposti a sedere.Uno degli esclusi, non vedendo corrisposto il servizio per cui aveva pagato, aveva chiesto la restituzione del denaro, ma era stato malmenato dall’uomo ed altricomplici.L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di San Vittore.