Milano: 23 arresti e 230 persone controllate dalla Polizia di Stato in 24 ore

Ecco i risultati di una intensa giornata di servizi sistematici di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore.

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio monitora i quartieri della città e i comuni della Città metropolitana anche mediante i sistematici servizi, finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, effettuati dall’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano e dai Commissariati nelle rispettive zone di competenza territoriale, coordinati e coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato nell’ambito di questi servizi ha controllato un totale di circa 230 persone, 44 con precedenti penali e di polizia, 9 esercizi commerciali e 6 sanzionati per violazioni di carattere amministrativo, 506 veicoli e 4 sanzioni per violazione del Codice della Strada.

All’attività di controllo del territorio si affianca l’attività capillare dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra mobile e dei Commissariati. Sono stati arrestate 23 persone: 6 di queste persone sono state tratte in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura: marijuana, shaboo e cocaina; 6, di cui 4 donne e due uomini, sono state arrestate per furto in episodi separati; 2 persone sono state arrestate per il reato di evasione; 1 per minaccia aggravata ; 1 per rapina aggravata, 1 per violazione ex art. 13 co. 13 D.lgs. 286/98 e 5 in quanto destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In particolare la Squadra investigativa del Commissariato di Scalo Romana, ha tratto in arresto una coppia di cittadini filippini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati rinvenuti e sequestrati circa 13 gr di shaboo e materiale per il confezionamento.