Detenzione e spaccio di stupefacenti: la Questura di Milano esegue 10 arresti nelle ultime 24 ore

L’attività della Questura di Milano, nella giornata del 10 settembre 2019, ha portato all’arresto di 10 persone e 1 indagato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, con il sequestro in totale di circa 500 gr. di sostanze stupefacenti di diversa specie.

Questi i risultati raggiunti dal complesso di Uffici e Reparti della Polizia di Stato operanti sul territorio metropolitano di Milano: l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Squadra Mobile, i Commissariati sezionali unitamente a quelli distaccati.

Tra questi, in via Valvassori Peroni, nel pomeriggio i poliziotti della volante di zona hanno arrestato una ragazza 19enne trovata in possesso di 18 grammi di ketamina, più di 1 grammo di hashish, 0,5 di marijuana e 1 pasticca e mezza di ecstasy, unitamente alla somma di 800 euro contanti.

Sempre nel pomeriggio, un 43enne italiano è stato arrestato, in via Costantino Baroni, dalla squadra investigativa del Commissariato di Porta Ticinese. L’uomo aveva addosso 30 palline di cocaina, e la perquisizione del suo domicilio ha portato al sequestro di ulteriori 280 gr di cocaina, un bilancino di precisione e 1200 euro contanti.

Alle 19.30 circa, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato un 44enne italiano in via Di Vittorio a San Donato Milanese. Il soggetto era in possesso di 6 dosi di cocaina, per un totale di 3 grammi, e 290 euro in contanti.

L’attività di Polizia Giudiziaria eseguita dai poliziotti della squadra investigativa del Commissariato Monforte ha consentito l’arresto, intorno alle 21 in via degli Etruschi, di un 34enne e di un 44enne di origini marocchine, detentori di quasi 20 grammi di cocaina e 560 euro in contanti.

Alle 23, un cittadino italiano è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Legnano perché detentore di 51 grammi di marijuana.

Durante la scorsa notte, in Corso Como, gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto un 36 enne senegalese colto in flagrante spaccio di marijuana. L’uomo, gravitante nella zona della movida, è stato trovato in possesso di quasi 14 grammi di marijuana e 125 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.