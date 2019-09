Messina: I Carabinieri arrestano due persone per spaccio di sostanze stupefacenti

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato, in flagranza del reato, il 36enne cittadino montenegrino H.G. ed il messinese 54enne I.R., entrambi noti alle forze dell’ordine, in quanto ritenuti responsabili del reato in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, transitando nel rione Taormina, hanno notato H.G. confabulare con I.R. che si trovava a bordo di un autovettura ferma in mezzo alla strada. H.G. teneva in mano un involucro che stava per consegnare all’individuo in auto ma, una volta avvertita la presenza dei Carabinieri, lo gettava oltre una siepe e tentava la fuga.

I Carabinieri riuscivano a bloccare i due individui ed a recuperare il sacchetto verificando che all’interno erano contenuti oltre un kilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La successiva perquisizione personale consentiva inoltre di rinvenire la somma in contanti di 580 €, custodita all’interno di borsa tracolla indossata dal 36enne H.G., ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le successive perquisizioni eseguite nelle abitazioni dei due uomini, consentivano di rinvenire, a casa del 36enne montenegrino, anche due bilancini di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

La sostanza stupefacente, il denaro, i bilancini di precisione ed il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati ed i due uomini sono stati arrestati per il reato in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ultimate le formalità di rito, i due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Gazzi in attesa di essere processati.