Latina: Fine settimana di controlli serrati, importanti risultati conseguiti

I militari dipendenti della Compagnia Carabinieri di Latina, nel corso di servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la commissione dei reati in aree ad alta concentrazione di turisti e in particolare sul lungomare pontino, deferivano in stato di libertà:

Militari della Stazione Carabinieri di Sabaudia (LT) hanno proceduto per: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, L.M., cl.1998 poichè a seguito perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 4 piante interrate di marijuana di cui 2 dell’altezza di 190 cm e 2 di circa 50 cm., oltre a materiale atto al confezionamento. inoltre, nel decorso mese di agosto, dove sul litorale si registra la maggiore presenza di turisti e bagnanti, la locale Stazione ha realizzato: 115 servizi esterni impiegando nel totale 330 uomini. Sottoposto a controllo alla circolazione stradale n.355 autovetture identificando n.787 persone, elevate nr.25 infrazioni al CdS, due per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche (art.186 cds) una per guida con patente revocata(art.116 cds) due per uso di apparati telefonici mentre erano alla guida(art.173 cds) una per guida con mezzi con targa straniera sebbene residenti in Italia (art.93 CdS) dieci per circolazione con mezzi senza assicurazione o senza revisione (artt. 80 e 193 cds) e nove per altre infrazioni. ritirate nr.3 patenti. Due soggetti abitanti a latina con precedenti di polizia per reati conto il patrimonio, venivano inoltre proposti per il foglio di via obbligatorio dal predetto Comune di Sabaudia, dopo che essendo stati notati aggirarsi con fare sospetto sullo stesso lungomare, venivano sorpresi dai militari operanti, in seguito a perquisizione, in possesso di strumenti atto allo scasso e per questo anche deferiti alla locale A.G

Borgo Grappa militari della locale Stazione, coadiuvati dalla sezione radiomobile della compagnia CC di latina, hanno proceduto per: possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in concorso P.C. cl.1949 e C.F.cl.1976 entrambi nati e residenti a Napoli, poichè a Latina, SR 148 Pontina, nei pressi di area parcheggio di un bar – tavola calda , dove nelle settimane scorse si erano registrati alcuni furti su autovettura, in seguito a perquisizione personale e veicolare effettuata da parte degli operanti impegnati in specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati, i prevenuti venivano trovati in possesso di un telecomando inibitore delle frequenze di apertura e chiusura delle automobili oltre ad una forcina per l’apertura delle automobili in sosta. Nei confronti dei predetti è stata altresì inoltrata proposta del foglio di via obbligatorio dal Comune di Latina.