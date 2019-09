In auto con dosi di cocaina pronte per lo spaccio, la Polizia arresta un 59enne

Palermo: La Polizia di stato ha tratto in arresto un pregiudicato palermitano sorpreso in auto con dosi di cocaina pronte per lo spaccio

La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio cittadino cittadino, ha tratto in arresto il pregiudicato palermitano GRANO Francesco Paolo, di anni 59, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è maturato nel corso dei servizi di prevenzione svolti a bordo delle moto della Polizia di Stato dagli agenti del nucleo “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Una pattuglia, in transito lungo via Dante, all’altezza di Via Re Federico, ha notato la presenza sospetta di un uomo il quale, mentre era in procinto di salire sulla propria autovettura, accortosi del passaggio degli agenti, ha repentinamente accelerato il passo per poi una volta a bordo tentare di allontanarsi velocemente.

Sono, tuttavia, bastati pochi attimi ai poliziotti per raggiungere e bloccare l’auto in questione. Durante le fasi del controllo l’uomo si è mostrato particolarmente insofferente e con pretesti poco convincenti ha cercato di svincolarsi asserendo urgenze varie. Il suo atteggiamento, anche alla luce dei precedenti a suo carico, ha ulteriormente inspspettito gli agenti che hanno quindi ritenuto di approfondire gli accertamenti in corso: così all’interno dell’autovettura, ben nascoste all’interno di una bocchetta dell’aria condizionata, assicurate alla superfice con nastro adesivo, sono stati rinvenute dieci dosi di “cocaina” confezionate in bustine, pronte per essere smerciate.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, presso cui gli agenti hanno successivamente effettuato una perquisizione, è stato invece rinvenuto materiale atto al confezionamento ed al “taglio” dello stupefacente, oltre che una bilancia elettronica.

Il materiale e la sostanza rinvenuti sono stati quindi sottoposti a sequestro ed il 59enne palermitano tratto in arresto.