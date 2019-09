Agosto a Milano, un mese di Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie

Nel mese di Agosto, l’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria, nel capoluogo lombardo, ha portato i seguenti risultati: 8.880 persone identificate, di queste 3.223 gli stranieri di cui 85 irregolari. 42 le contravvenzioni elevate ai sensi del d.p.r. 753/80 (regolamento Polfer), 31 arresti, 241 denunce in stato di libertà e 8 servizi straordinari finalizzati all’intensificazione dei controlli in ambito ferroviariogli arrestati ad opera della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer.

Di questi due marocchini, di 33 e 26 anni, sono stati arrestati per il reato di rapina, una donna di origine bosniaca di 32 anni per esecuzione di un ordine di custodia cautelare per un precedente furto commesso, un cittadino libico minorenne per il reato di furto aggravato, un cittadino malese di 31 anni per spaccio di sostanza stupefacente, quattro cittadini libici e algerini, con un’età compresa tra i 23 e i 17 anni, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso, altri due cittadini algerini di 31 e 34 anni, sempre per furto aggravato in concorso. Due cittadini marocchini rispettivamente di 29 e 35 anni, responsabili del reato di rapina ai danni di una viaggiatrice alla quale asportavano, con abile destrezza, il suo cellulare dallo zaino, un altro cittadino palestinese di 27 anni, anche lui arrestato per il reato di furto aggravato, due cittadini rumeni di 39 anni, entrambi per aver duplicato le carte di credito dei viaggiatori, inserendo un sistema nelle macchinette self service presso la Stazione di Milano Centrale e, da ultimo, un cittadino cubano di 66 anni per furto aggravato.

Due sono stati gli arresti presso la Stazione di Milano Rogoredo, un cittadino marocchino di 32 anni e un italiano di 38, entrambi avevano a loro carico un ordine di custodia cautelare in carcere da eseguire.

5 invece gli arresti effettuati dagli operatori del Posto Polfer di Milano Lambrate. Di questi 2 cittadini arrestati per il reato di evasione dai domiciliari, un italiano di 22 anni e un marocchino di 19. Due algerini di 26 e 33 anni per il reato di furto aggravato in concorso e, infine, un cittadino egiziano neo maggiorenne arrestato per il reato di rapina.

Sempre 5 gli arresti, questa volta ad opera del Settore Operativo Polfer di Milano Centrale. Due cittadine bosniache, la prima di 38 anni arrestata per un ordine di esecuzione pena di 3 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione, la seconda di 28 anni per un ordine esecuzione pena di 1 anno e 12 giorni di reclusione; un cittadino bengalese di 30 anni per possesso di documento falso, un cittadino somalo di 26 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo che aveva preteso di prendere un treno diretto al Sud Italia senza però pagarne il biglietto. Infine, un cittadino gambiano di 29 anni arrestato per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale all’interno della Stazione.

Gli Agenti del Posto Polfer di Milano Porta Garibaldi, hanno tratto in arresto un cittadino senegalese di 22 anni, per il reato di rapina aggravata ai danni di una cittadina peruviana, colpita ripetutamente al volto con alcuni pugni, per poi darsi alla fuga con la sua borsa. Grazie al sistema di videosorveglianza, sono state estrapolate le immagini dell’aggressore e, pochi giorni dopo, un agente del Posto Polfer, libero dal servizio, lo ha riconosciuto nel mentre era intento a passeggiare tranquillamente all’interno della Stazione stessa.

E’ invece originario dell’Ecuador, il cittadino 22 enne arrestato per indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione e truffa, dopo aver tentato un acquisto all’interno di un esercizio commerciale nella Stazione di Porta Garibaldi.

E’ invece di sabato scorso la denuncia di tre ragazzi, due italiani e uno straniero, per danneggiamento di un convoglio ferroviario proveniente da Lodi e diretto a Milano Centrale. Questi, individuati e immediatamente fermati dagli Agenti del Posto Polfer di Milano Rogoredo, sono stati denunciati anche per interruzione di pubblico servizio, in quanto il treno in questione è stato poi soppresso, e per furto ai danni di un giovane, fermo presso la Stazione di Rogoredo, in attesa del suo treno