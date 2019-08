Il Questore di Milano sospende la licenza per 10 e 15 giorni ciascuno ai Bar “Gocce di Caffè ” e al “ Caffè Cupido” a Milano.

Il Questore di Milano ha sospeso la licenza per 10 giorni all’esercizio commerciale “Gocce di Caffè” in via Bovisasca e, per 15 giorni, al “Caffè Cupido” in via Atene con ingresso in via Padova.

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La sospensione di 10gg con provvedimento emesso lunedì 19 e notificato ieri 20.08.2019 dal Commissariato Comasina della Questura di Milano, si è resa necessaria a seguito dei controlli effettuati, dal 2018 ad oggi, presso il locale “Gocce di Caffè”, in quanto è emerso che il locale risulta abitualmente frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia, molti dei quali identificati in più occasioni.

Il Questore lunedì 19 ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni, notificata oggi 21 agosto, anche al “Caffè Cupido” soggetto a controlli dal 2018 ad oggi da parte del Commissariato Villa San Giovanni, dove sono stati identificati in più occasioni clienti con vari precedenti penali e destinatari di Ordini emessi dal Questore a uscire dal territorio nazionale; altri clienti sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente e un cliente è stato denunciato per ricettazione; in un’occasione, inoltre, il titolare del bar ha ferito un cliente con una bottiglia di vetro per farlo allontanare dal locale